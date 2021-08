Rissa in piazza Catuma: un problema di sicurezza c'è ed è innegabile. Bisogna agire

L'altra sera in piazza Catuma si è registrato un episodio di violenza che ha rappresentato una situazione di pericolo per le persone coinvolte nello stesso e per chi era nei paraggi che ha rischiato di essere colpito dalle sedie e bottiglie lanciate da uno dei soggetti coinvolti nella vicenda.

Tale situazione che, fortunatamente, non ha fatto registrare feriti anche grazie all'intervento delle forze dell'ordine, Polizia di Stato e Carabinieri, è stata commentata il giorno dopo dall'assessore alla sicurezza.

Con un post sui social si è minimizzato l'accaduto precisando che "non si è trattato di una rissa, ma di un diverbio". Un commento alquanto fuori posto dato che non tocca comunque la problematica principale, ovvero quello della mancanza di sicurezza.

Infatti, in qualche ora il post è stato commentato dai numerosi presenti in piazza Catuma che segnalavano proprio la scarsa sicurezza in quello che dovrebbe essere il cuore pulsante della città.

"Non è stato un diverbio. Non minimizziamo l’episodio,è stata una rissa con tanto di lancio di bottiglie bicchieri e sedie,ero seduto al tavolo con mia moglie al nono mese di gravidanza e un figlio di 3 anni, scappare e mettersi a riparo con tanto di pancione a pochi giorni dalla nascita non è da paese civile.spero che venga fatta giustizia,è diventata una giungla questo centro storico ,tra bici elettriche e personaggi poco raccomandabili" ha commentato un cittadino che ha assistito a quanto accaduto l'altra sera.

Ora, senza voler polemizzare con nessuno, ci chiediamo: davvero il problema è la definizione di quanto accaduto?.

Sembra proprio di no, perché chi racconta a volte può anche essere preso dall'emotività delle fonti e usare sostantivi che più si addicono a quanto raccontato dalle persone presenti, però chi rappresenta le Istituzioni piuttosto che imbrigliarsi in questioni di lana caprina, dovrebbe dare soluzioni ai cittadini o, almeno, evitare di lanciarsi a commenti sui social che scatenano "l'effetto boomerang".

Senza nasconderci dietro le buone intenzioni, un problema di sicurezza c’è: un motorino circolava in una zona a traffico limitato senza interessarsi minimamente delle conseguenze; le bici elettriche continuano a scorrazzare imperterrite ovunque, in spregio non solo alle ordinanze ma proprio al codice della strada; le risse (perché di risse si tratta) sono l’evento di cronaca che abbiamo più raccontato in questa calda estate; nel centro storico, e non solo, continuano i comportamenti incivili e rozzi di tanti a dispetto di richieste legittime di pace da parte dei residenti; la percezione dei cittadini è quella di essere in uno stato che va verso l’anarchia. A fronte di tutto ciò, bisogna agire. Agire prontamente, con le Forze dell’ordine, ripristinare un livello minimo di legalità, elevare multe, contrastare con forza questo andazzo.

Per cui, ciò che si auspica è che ci si rimbocchi le maniche e si cerchi di dare risposte e garantire sicurezza per evitare che la città diventi terra di nessuno, dove ognuno è libero di fare quello che vuole anche palemente contro qualsiasi regola.