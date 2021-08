Coronavirus, salgono a 155 gli attualmente positivi ad Andria

Sono 155 gli attualmente positivi ad Andria: è la sindaca Giovanna Bruno a dare la notizia del balzo in avanti dei contagi, soprattutto tra giovani e giovanissimi.

«Fa specie - dichiara la Sindaca - vedere come nei dati forniti dalla Prefettura l'elenco riguardi i giovani non sottoposti a vaccino o con solo la prima dose. La campagna vaccinale continua comunque in tutta la Puglia e la Bat: solo ieri (ndr giovedì) nell'hub di San Valentino sono state somministrate 1200 dosi, oggi (ndr venerdì) circa un migliaio. Sui giovani in questo momento bisogna insistere in maniera importante visto che è soprattutto in quella fascia d'età anagrafica che si registrano i contagi maggiori».