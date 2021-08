Emergenza Coronavirus nella Bat, il nosocomio di Bisceglie rischia di torna Covid Hospital

L’emergenza covid nel territorio della Bat torna a far paura. Aumentano i contagi, ma soprattutto sono in costante aumento anche i ricoveri, tanto da rendere richiedere alle autorità sanitarie del territorio il massimo sforzo per farsi trovare pronti ad affrontare eventuali nuovi peggioramenti della situazione. A cominciare, ovviamente, dalla Asl Bt che sta mettendo in allerta le sue strutture.

Qualcuno ha persino ipotizzato l'immediata riconversione dell'Ospedale di Bisceglie a Covid Hospital. Fortunatamente non siamo ancora a questo punto, anche perché la rivonversione porterebbe con sé inevitabilmente al blocco dei ricoveri dei pazienti No Covid ed al trasferimento dei pazienti attualmente ricoverati a Bisceglie negli ospedali di Andria e Barletta.

Attualmente, dunque, la situazione è questa: a Bisceglie ci sono 31 pazienti covid suddivisi tra il reparto di malattie infettive e la terapia intensiva. Ma l'ospedale resta misto covid - no covid con percorsi separati per le varie patologie. L'auspicio è che non ci sia un ulteriore peggioramento della situazione, per cui è necessario che tutti i cittadini facciano la loro parte prestando la massima attenzione, evitando gli assembramenti pericolosi e, soprattutto, vaccinandosi.