72enne trovato morto nel suo appartamento

Un uomo settantunenne è stato trovato morto nel suo appartamento in Viale Goito. Il rinvenimento del corpo è avvenuto nel tardo pomeriggio di domenica quando alla Centrale Operativa del

Comando di Polizia Locale è giunta una segnalazione telefonica inoltrata da alcuni condomini di uno stabile sito in Viale Goito, che hanno riferito di non vedere da qualche giorno l'uomo, che viveva da solo nell'appartamento sito al secondo piano.

Sul posto si è immediatamente recato l'equipaggio del Nucleo di Pronto Intervento, che ha richiesto anche l'intervento dei Vigili del Fuoco e del personale sanitario del Servizio di Emergenza Territoriale 118.

I Vigili del Fuoco del Comando di Barletta hanno aperto la porta di ingresso all'appartamento, sul cui pavimento è stato rinvenuto esanime l'uomo, il cui decesso è stato constato dal medico del 118.

I sottufficiali della Polizia Locale, che hanno rinvenuto il cadavere, hanno fatto intervenire anche il medico necroscopo della ASL BAT di turno, che, dopo gli accertamenti di rito, ha certificato l'avvenuto decesso da più di 48 ore per cause naturali.

Successivamente alla doverosa informativa all'Autorità Giudiziaria, la salma è stata consegnata ad alcuni parenti prossimi, individuati ed avvisati dal personale della Polizia Locale.