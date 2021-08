Primi provvedimenti per il personale novax del “Bonomo”, 4 collocati in ferie forzate

Arrivano i primi provvedimenti nei confronti del personale sanitario dell’ospedale “Bonomo”: dalla Asl Bt ci confermano che un’infermiera, un’ostetrica, due ausiliari (rispettivamente uno Asl e uno Sanitaservice) del reparto di Ostetricia e Ginecologia sono stati collocati in ferie forzate perché non hanno ancora assolto all’obbligo vaccinale.

In tutta Italia sono già centinaia i provvedimenti emessi per la violazione dell'articolo 4 del decreto legge numero 44 del 2021, cioè per l'inosservanza dell'obbligo vaccinale anti covid per il personale sanitario.

I provvedimenti nel nosocomio andriese, in quanto ferie forzate - lo ripetiamo - non corrispondono, tecnicamente e almeno per il momento, a sospensione ma sono sicuramente un segnale evidente, in un reparto come quello di Ginecologia particolarmente delicato. Si attende ora di vedere cosa accadrà alla fine del periodo di ferie.