Incidente mortale nei pressi di Castel del Monte

Si è rivelato fatale a un uomo di 92 anni il terribile incidente che si è verificato nel pomeriggio poco distante da Castel del Monte, all'incrocio tra la strada statale 170dir e la sp174.

Per cause ancora in fase di accertamento, una Chrysler Voyager si è ribaltata più volte su se stessa: fatale per il 92enne, passeggero dell'auto, mentre il figlio alla guida è stato trasportato in codice rosso presso l'ospedale "Dimiccoli" di Barletta e ora è in prognosi riservata. La dinamica ha reso complesse le operazioni per tirare fuori dalle lamiere i due occupanti, e i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare la morte dell'anziano.

Sul posto intervenuti i vigili del fuoco di Corato e gli agenti del nucleo di Pronto intervento della Polizia locale di Andria.

La strada è rimasta bloccata per ore per consentire le operazioni di soccorso e poi di rimozione dei rottami.