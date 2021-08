​Coronavirus, in Puglia 198 casi e un decesso. Nella Bat 50 contagi

Nelle ultime 24 ore in Puglia sono stati registrati 198 nuovi contagi da Coronavirus su 10.156 test eseguiti e una persona è deceduta.

Questi i casi per provincia delle ultime 24 ore:

Provincia di Bari: 37;

Provincia di Bat: 50;

Provincia di Brindisi: 16;

Provincia di Foggia: 22;

Provincia di Lecce: 64;

Provincia di Taranto: 5;

Residenti fuori regione: 4;

Provincia in definizione: 0;

Attualmente risultano positive 4.683 persone, mentre sono 241 i ricoverati in area non critica e 25 in terapia intensiva.

Dall’inizio della pandemia sono 263.229 i contagiati su 3.259.637 di test eseguiti; 251.843 le persone guarite e 6.703 i decessi.

Questa la suddivisione per provincia