Auto si ribalta sulla provinciale Trani-Corato: mamma e figlia trasportate al “Bonomo”

Paura questa mattina sulla provinciale che collega la città di Trani a Corato. Intorno alle 11 un'auto, per cause ancora da chiarire, si è ribaltata finendo la corsa su di un terreno a ridosso della carreggiata. Sul posto gli operatori del 118, vigili del fuoco e polizia locale. Nell'auto mamma e figlia, trasportate al "Bonomo" di Andria in codice giallo.