Incidente stradale sulla Andria-Trani, due feriti al "Bonomo". Uno in codice rosso

Sono in fase di accertamento le cause e la dinamica che hanno portato a un grave incidente stradale questa mattina, poco prima delle 7, sulla provinciale Andria-Trani. Due le auto coinvolte, una Peugeot e una Matiz: la prima ha terminato la sua corsa ribaltandosi contro il guard rail.

Due i feriti, di cui uno in codice rosso, trasportati dal 118 al "Bonomo" di Andria: sul posto intervenuti anche i Carabinieri per effettuare i rilievi del caso e i Vigili del Fuoco per rimuovere i detriti di carrozzeria.

La circolazione è ripresa normalmente dopo le 8.