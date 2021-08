Trani, proseguono le ricerche dei due detenuti evasi

Proseguono le ricerche dei due detenuti evasi nel pomeriggio di giovedì 26 agosto dal carcere di Trani. I due evasi, che sono riusciti a fuggire scavalcando il muro di cinta dell’istituto di pena, sono il 22enne Daniele Arciuli - in carcere per l'omicidio di Gaetano Spera avvenuto il 25 marzo 2015 a Giovinazzo - e il 28enne Giuseppe Antonio De Noja. Arciuli all'epoca dei fatti aveva 16 anni ed avrebbe dovuto scontare una pena fino al novembre del 2024. De Noja invece era in carcere dal 2017 con il fratello Giovanni (attualmente detenuto in carcere a Trani), con l'accusa di essere autore di sette rapine ai danni di distributori di carburanti nel nord barese. Le indagini sulla fuga dei due sono condotte dagli agenti della squadra mobile della questura Bat coordinati dalla Procura della Repubblica di Trani.