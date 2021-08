Evasione dal carcere: si costituisce uno dei due detenuti ricercati

Accompagnato dal suo difensore, l'avvocato Chiusolo, il barese Giuseppe Antonio De Noja, 28 anni, si è presentato negli uffici della Questura del capoluogo pugliese. L'uomo era scappato, con un altro detenuto, il 22 enne Daniele Arciuli attualmente ricercato, lo scorso 26 agosto dal carcere di Trani.I due avevano approfittato dell'ora d'aria per scavalcare il muro di cinta dell'ex supercarcere di Trani e far perdere le proprie tracce raggiungendo la provinciale Trani-Andria.

Proseguono le ricerche coordinate dalla Procura della Repubblica di Trani per trovare Arciuli, in carcere dal 2015 per omicidio