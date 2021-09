​Coronavirus, in Puglia 298 casi e un decesso

Nelle ultime 24 ore, dei 16.873 test analizzati in Puglia per accertare l’infezione da coronavirus, 298 hanno dato esito positivo: pari all’1,7%. È quanto emerge dal bollettino quotidiano stilato dalla task force regionale che si occupa della epidemia.

La gran parte dei nuovi casi di contagio è stata accertata in provincia di Lecce in cui si contano 80 malati covid in più rispetto a ieri. Seguono per nuove positività le province di Bari con 79, Bat con 64 casi, Brindisi con 35, Foggia con 22 e Taranto con 15. Altri cinque casi riguardano residenti fuori regione e due sono stati riclassificati e attribuiti e vanno sottratti dal totale. Gli attualmente positivi sono 4.500 di cui 244 ricoverati: 9 in meno rispetto a ieri. Degli ospedalizzati 20 si trovano in Terapia intensiva: tre in più rispetto a ieri. Si registra un solo decesso dovuto al covid mentre sale a 252.639 il numero complessivo dei guariti: 398 in più rispetto a ieri.