Le trovano cellule tumorali ma la Pet sembra una missione impossibile: la denuncia

Raccontiamo oggi la storia di una nostra concittadina che sta subendo una serie di disservizi incredibili in ambito sanitario, come lei stessa racconta: «Circa 4 mesi fa mi sono sottoposta a un intervento chirurgico: l'esito istologico ha evidenziato la presenza di alcune cellule tumorali intorno all'area in cui sono stata operata. Per questo motivo, il medico che mi segue, pur rassicurandomi della lieve entità dei valori, mi ha consigliato di effettuare una consulenza oncologica in ospedale per valutare l'eventuale terapia. Così ho prenotato nel mese di luglio un appuntamento all'ospedale "Dimiccoli" di Barletta: l'oncologo, per tutelarmi, mi ha prescitto a sua volta una Pet da effettuare nello stesso ospedale che avrebbe dovuto essere l'anticamera di radio o chemio terapia, a seconda di ciò che sarebbe emerso».

La PET, Tomografia a Emissione di Positroni, è una metodica diagnostica di Medicina Nucleare che in questi casi serve a raccogliere informazioni su patologie di organi o tessuti del corpo con estrema precisione: infatti è utilizzata in particolar modo in Oncologia in fase diagnostica per individuare il tessuto malato e stadiare un tumore.

«Mi rivolgo così al Cup - continua la donna - che mi prenota un appuntamento per la Pet a Barletta alla metà di agosto: nel giorno stabilito mi reco lì e...sorpresa! L'esame non si può effettuare perchè la macchina, a detta dei tecnici, non funziona bene. Non una telefonata per disdire l'appuntamento o per riprogrammarlo, ma cerco di farmi passare la rabbia. Mi dicono di tornare ai primi di settembre, perchè si spera che per allora i tecnici siano passati ad aggiustarla. Nuova prenotazione e...sorpresa n.2! Ora manca il liquido di contrasto per effettuare l'esame. Bisogna attendere che la Asl bandisca la gara di appalto, così mi riferiscono: "Vediamo dopo la metà di settembre".

Ma secondo voi quanto fa bene al mio corpo tutto questo stress e soprattutto questa attesa? Ma per le prestazioni di carattere oncologico non bisognerebbe operare con estrema velocità, per non dare il tempo alle malattie di progredire? Io ora sto provando a rivolgermi in altre strutture pubbliche, ma mi sembra un paradosso! Oltretutto mi sarei aspettata, almeno la seconda volta, almeno una telefonata che mi evitasse una andata inutile a Barletta. Non voglio aggiungere altro, ma, lo ripeto, tutta questa situazione è paradossale».

Ricordiamo che una diagnosi precoce permette di individuare un tumore in fase iniziale, quando ancora non si è diffuso in altri organi tramite metastasi, tumore che poi può essere più semplice trattare nei primi stadi con interventi chirurgici più circoscritti e terapie farmacologiche meno pesanti, con una conseguente migliore qualità della vita del paziente. Per questo il disservizio subito appare come gravissimo: auguriamo soprattutto alla signora che in questi mesi la situazione non sia peggiorata.