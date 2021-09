Si calano in una cisterna per salvare un anziano, provvidenziale l'intervento della Polizia

É accaduto ieri intorno alle ore 11 circa: la sala operativa della Questura di Barletta Andria Trani ha ricevuto la telefonata di un cittadino che udiva pianti e urla di richiesta d’aiuto provenire dall’abitazione vicina.

Giunti tempestivamente sul posto e chiamati in ausilio i Vigili de Fuoco e personale sanitario, gli agenti delle Volanti si sono imbattuti nella seguente situazione: un uomo anziano, precipitato all’interno di una profonda cisterna d’acqua presente all’interno della sua proprietà, in forte stato d’agitazione chiedeva disperatamente aiuto.

Gli operatori, valutando che non era possibile attendere oltre, si sono calati all’interno della cisterna per soccorrere l’uomo in difficoltà; dopodiché, con non pochi sforzi e dando prova di particolare sangue freddo, sono riusciti a portarlo in salvo avvalendosi di una scala telescopica fornitagli dai vicini di casa che hanno accolto con entusiasmo l’intervento rischioso degli agenti. Una volta ricondotto in superficie, dopo l’ovazione dei presenti, sollevati dalle condizioni di salute dell’uomo, parse subito buone, gli agenti lo hanno affidato alle cure dei sanitari giunti sul posto.ù



La sinergia e l’impegno messi in campo da tutti gli equipaggi dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Barletta Andria Trani impegnati in servizio di controllo del territorio ha consentito di ottenere un ennesimo positivo risultato. Offrire ausilio e soccorso a chi si trova in difficoltà è una delle mission della Polizia di Stato, un impegno quotidiano a favore dei cittadini.