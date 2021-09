Si spacciano per corrieri e derubano una coppia: attenti alle truffe

Ancora diverse segnalazioni di tentativi, più o meno riusciti, di derubare persone soprattutto se un po' più avanti con l'età: risale a ieri infatti l'ennesimo fatto, dopo quelli che abbiamo raccontato circa un mese fa in un altro articolo.

Questa volta la tecnica è un po' diversa, ma sempre con lo stesso filo conduttore: una coppia di genitori riceve una telefonata in cui si annuncia che è in arrivo un pacco destinato a un familiare, per esempio un figlio di cui viene detto il nome completo per carpire la fiducia degli ignari signori. Arrivati a casa delle vittime, i presunti corrieri avvisano che bisogna pagare una cifra consistente in contrassegno: presi alla sprovvista, i genitori provano a chiamare il figlio ma "inspiegabilmente" (ovvero probabilmente a causa di apparecchi che disturbano il segnale) il cellulare non funziona. Allora uno dei due criminali propone di andare col marito a prelevare per svincolare il pacco lasciando il complice con la moglie a casa: una volta allontanatisi, quest'ultimo intima alla signora di consegnare tutto l'oro di famiglia minacciandola. L'altro invece poi fugge dopo essere riuscito a derubare eventualmente anche il marito.

La mappatura delle truffe che si sono registrate in questi ultimi mesi è ampia così come tante sono le tecniche: il finto avvocato, il falso tecnico della luce o del gas, l’amico di famiglia, ecc.

A noi il compito di denunciare mediaticamente, per mettere in guardia i vostri cari genitori, nonni, zii o amici e conoscenti. A chi invece è incappato nella trappola, alle vittime di raggiri o tentati raggiri, il consiglio spassionato a denunciare l’accaduto alle forze dell’ordine: diversamente i malviventi continueranno ad agire indisturbati.

I consigli utili restano sempre gli stessi: non aprire la porta di casa agli sconosciuti; diffidare di gente estranea che si presenta in orari insoliti; in caso di consegna di posta o pacchi accertarsi dell’identità e farsi mostrare il tesserino di riconoscimento, laddove possibile concordare consegna pacchi con il corriere di riferimento o rimandare la consegna al giorno successivo dopo essersi accertati che sia una vera consegna; ad ogni dubbio vale la pena contattare 112 o 113. Ai figli, nipoti e amici delle persone anziane il consiglio spassionato di “fare scuola” ai propri cari affinché possano evitare di cadere nella tana dei delinquenti.

Ecco un vademecum diffuso dalla Polizia di stato:

Truffe:

Nessuno regala soldi o occasioni facili di guadagno quindi diffidate sempre di chi ve le propone.

Non bisogna far entrare sconosciuti in casa e comunque non lasciarli mai soli. Spesso mentre il primo complice distrae la vittima con qualche scusa un secondo la deruba.

Per nessun motivo mostrare soldi o oro ad estranei, alla domanda se si possiede o si custodisce del denaro o valori in casa la risposta deve essere sempre negativa.

Attenzione alla richiesta di somme di denaro urgenti da parte di persone che si fingono amici di parenti, figli, nipoti o amici, i truffatori spesso si informano sulla vita privata per raggirarle;

Ricordare che nessun ente effettua controlli di banconote a domicilio.

Si raccomanda infine di non dare confidenza a sconosciuti e di avvertire subito le forze dell’Ordine qualora vi sia insistenza nel cercare di entrare nelle rispettive abitazioni.

Furti in appartamento:

Munite le finestre di inferriate se abitate al piano terra, di portoni d’ingresso solidi e resistenti;

Non lasciate mai le chiavi sulla porta;

Non lasciate mai aperte porte e finestre anche se siete nelle vicinanze;

Prima di uscire verificate che le porte e finestre siano chiuse;

Non lasciare le chiavi delle auto in posti facilmente accessibili o ben visibili dall’esterno;

Non tenete mai in casa somme consistenti di denaro;

Non fate entrare mai estranei in casa. Ricordate che operati tecnici o rivenditori devono sempre esibire un tesserino e comunque occorre verificare sempre l’appartenenza alla ditta o all’ente.

Attenti fuori casa perché si è più esposti: