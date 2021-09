Liceale andriese fa ricorso al Tar, sospesa la bocciatura

«Stando a una prima deliberazione, i motivi del ricorso appaiono non inattendibili, considerato che lo studente si è assentato un solo giorno nell’anno scolastico ed ha concluso il secondo quadrimestre con una media di voti non scadente; inoltre, la bocciatura scolastica non è stata preannunciata ai genitori dello studente, né è stato posto in essere un percorso preventivo di recupero scolastico»: sono queste le motivazioni con cui la sez. III del Tar Puglia ha sospeso il provvedimento di bocciatura di un liceale andriese, i cui genitori hanno fatto ricorso alla giustizia amministrativa, assistiti dagli avv. Michele Ursini e Stefania Campanile.

Per la trattazione collegiale la camera di consiglio è stata ora fissata al prossimo 29 settembre. Lo studente risulta ora iscritto con riserva alla classe quarta del Liveo cittadino con riserva e in via cautelare, in attesa della decisione definitiva, che dovrà tenere conto anche della particolare complessità dell'anno scolastico appena passato.