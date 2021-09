71enne muore per un malore in strada nel quartiere di Santa Maria Vetere

Questa mattina, intorno alle ore 7, all'angolo tra via Ceci e via Gen. Arimondi (quartiere Santa Maria Vetere), un 71enne è deceduto per un malore in strada.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che hanno provato a rianimare l'uomo, ma è deceduto.

Giunti anche i Carabinieri e la Polizia di Stato per i rilievi dell'accaduto.