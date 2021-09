Andria perde uno degli artisti devoti alla sua città: il prof. Riccardo Campanile

Il 19 settembre scorso è venuto a mancare uno degli artisti devoto alla propria terra, Andria.

Il prof. Riccardo Campanile ha trascorso la sua vita studiando gli usi, i costi, le peculiarità culinarie e tutto quello che riguardava la sua alta terra, creando un'enorme materiale fotografico e documentale riguardante Andria e la Murgia.

Ha anche scritto e pubblicato diversi libri sempre inerenti le ricette di una volta, i giochi che venivano praticati dai ragazzi Andries i negli anni 60, e altri diversi argomenti.

Un uomo amato e rispettato per la sua generosità, l'amore per quello che faceva e per i propri figli e nipoti, un Andriese fiero ed orgoglioso delle sue origini.

La dipartita di un Andriese DOC come lui non dovrebbe passare inosservata ma dovrebbe essere d'esempio per chi non ama questo territorio, per chi lo maltratta.

La sua storia dovrebbe essere raccontata, soprattutto ai ragazzi nelle scuole perché sono il futuro per instillare in loro una goccia dell'Oceano culturale che il Prof. Campanile aveva nel suo cuore.

"Un mio maestro sulle erbe spontanee e su Luoghi magici della murgia" scrive alla nostra redazione lo chef contadino Pietro Zito.