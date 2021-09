Solo qualche giorno fa denunciavamo l’amaro sfogo dei promotori della Pat Parade, per lo più amici di Patrizia Paradiso, la ricercatrice andriese investita e uccisa a Lisbona nel giugno scorso mentre era in sella alla sua bicicletta. Per commemorare la scomparsa, in Villa Comunale, il 14 luglio scorso, era stata installata una “ghost bike”, una bici tutta bianca, con tanto di targa e fiori in onore di Patrizia. A soli 2 mesi da quel giorno la sacralità di quella bicicletta veniva violata da ignoti che avevano rubato la sella della bici. Oggi, torniamo sull'argomento con degli sviluppi di tutt'altro tenore:

«La sella sulla bici dedicata alla memoria di Patrizia Paradiso è tornata al suo posto - ne dà notizia l'ass. Pasquale Colasuonno.

A rimetterla è stato un cittadino qualunque che si è fatto carico di portare a termine il lavoro a tempo di record.

A un gesto particolarmente abbietto come quello del furto di 2 giorni fa, si è risposto con un gesto particolarmente bello.

All’anima brutta di Andria ha risposto l’anima bella.

Perché Andria è fatta soprattutto di belle persone, bei gesti, belle storie. Checché se ne dica.

Grazie amico, a nome mio e a nome tutti».