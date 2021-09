A 10 anni dalla morte, vandalizzata la tomba dell’artista Giuseppe Tangaro

In diverse occasioni abbiamo parlato di problemi legati all'inciviltà perfino (perché il senso del rispetto per i morti dovrebbe essere intrinseco a tutti) nel nostro cimitero. Oggi riportiamo l'ennesimo fatto di cronaca, che oltretutto riguarda uno degli artisti che tanto ha dato alla città di Andria, Giuseppe Tangaro.

I familiari, infatti, dopo aver dato il via alle pratiche per spostare la salma dal campo in cui si trovava a un ossario, a 10 anni dalla morte del loro congiunto, sono rimasti allibiti da un atto di sciacallaggio compiuto sulla tomba: una statua realizzata dallo stesso Tangaro, depositata sopra la lapide a memoria dell'artista, è stata trovata vandalizzata, in particolare praticamente decapitata. Secondo i familiari, si tratterebbe di un tentativo di furto dei soliti "ignoti" che, accortisi che i resti mortali erano in fase di spostamento, hanno pensato di provare a trafugare il manufatto senza rendersi conto del peso ingente e lo hanno quindi danneggiato.

L'ennesimo caso di vandalismo che si somma ai furti che avvengono continuamente nel nostro campo santo: a questo si aggiunge una considerazione un po' amara, ovvero che sarebbe tempo di dedicare a un artista che ha donato la sua capacità pittorica, scultorea e non solo ai cittadini andriesi, il giusto riconoscimento.