Un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi: è quello accaduto nel cuore della notte in via Barletta, poco prima del semaforo.

Presumibilmente per un colpo di sonno, un giovane si è letteralmente schiantato con la sua Lancia Ypsilon contro un muretto di recinzione con cancellata: l'auto è andata distrutta, così come gran parte della struttura in muratura, ma il ragazzo avrebbe riportato ferite non gravi. Dall'osservazione del percorso emerge che non vi sarebbero segni di frenata: il ragazzo, trasportato dai sanitari al "Bonomo" di Andria, non sarebbe risultato positivo ai test tossicologici, dati che farebbero propendere appunto per un colpo di sonno.

Sul luogo sono intervenute anche le Forze dell'Ordine per i rilievi del caso.