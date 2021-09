Si stacca un pezzo di intonaco dal soffitto scolastico, colpito un alunno

É successo questa mattina in un'aula del secondo piano della scuola media "Vittorio Emanuele III" in piazza Trieste e Trento: nello sgomento generale, durante le lezioni, un pezzo di intonaco si è staccato dal soffitto ed è caduto su uno studente. Nessuna conseguenza significativa, se non un grande spavento, per l'alunno, i compagni e tutto il personale scolastico: il personale del 118 è stato prontamente allertato, così come la Polizia Locale e l'area tecnica del Comune, da parte della Dirigente Maria Teresa Natale.

Di comune accordo tra tutte le parti, tra cui l'arch. Casieri, Dirigente del settore Lavori Pubblici del Comune, si è transennata l'area e si è disposta la temporanea chiusura del piano per la giornata di domani per procedere a ulteriori verifiche.

Per fortuna nessuna conseguenza grave, ma si tratta dell'ennesimo episodio che mette sotto la lente d'ingrandimento la necessità di manutenzione sugli edifici scolastici, puntuale ed efficace per evitare ulteriori situazioni del genere.