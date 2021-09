Erano circa le ore 19.00 quando su via Duca di Genova, in prossimità delle strisce pedonali e via Savoia, un uomo avrebbe aperto lo sportello della sua autovettura: in quell'istante sarebbe sopraggiunta una donna alla guida di un monopattino elettrico che avrebbe preso in pieno lo sportello per poi essere sbalzata sull'asfalto.

L'uomo insieme ad alcuni esercenti di attività commerciali hanno prestato i primi soccorsi in attesa che sul posto giungesse l'ambulanza del 118 per trasferire la donna presso il pronto soccorso del locale nosocomio.

Sul luogo dell'incidente è giunta anche una pattuglia del nucleo di Pronto Intervento della Polizia Locale per effettuare i rilievi e regolare il traffico veicolare.