Urta contro facciata di un'abitazione col suo furgone

In via Enrico Dandolo, intorno alle ore 13, un uomo di mezza età era a bordo del suo mezzo furgonato quando, per cause ancora in via di accertamento, avrebbe urtato contro la facciata di un’abitazione provocando l’apertura dello sportello guidatore a 360 gradi. Evidentemente una manovra involontaria di retromarcia dovuta ad una distrazione avrebbe causato l’incidente. L’uomo è caduto a terra precipitosamente per recuperare il controllo dell'autovettura e nell'impatto ha riportato diverse ferite.

Sul posto è giunta un’ambulanza del 118, mentre i residenti vicini hanno prestato i primi soccorsi nell’attesa dell’arrivo dei sanitari.