Mezzi di trasporto stracolmi e pendolari a terra: quando la storia si ripete

Una celebre canzone cantava "stessa spiaggia, stesso mare": declinata ai tempi d'oggi, potremmo dire "stessa tratta, stesso caos". Parliamo del sovraffollamento che, all'indomani dell'inizio delle scuole, caratterizza i mezzi del trasporto extraurbano. L'anno scorso scrivevamo "Mezzi pieni e pendolari a terra" e l'articolo si potrebbe riprodurre fedelmente a distanza di un anno: arriva un autobus in stazione e scatta la ressa.

Le norme anti-covid prevedono infatti il distanziamento anche sui mezzi di trasporto, aumento al momento evidentemente insufficiente: l’equazione, quindi, normalmente dovrebbe prevedere un aumento di tali mezzi per consentire a tutti di viaggiare in sicurezza. Eppure di tempo per prevedere e risolvere ce n'è stato, e pure tanto: l'anno scorso alcune scuole sospesero temporaneamente la frequenza per evitare problemi agli studenti in attesa che la Regione provvedesse a stanziamenti di fondi per aumentare i mezzi a disposizione sulle tratte più trafficate, poi le scuole ripresero per poco finchè non uscì la prima ordinanza sulla Dad, diventata a poca distanza on demand. Poi a partire da gennaio, ogni volta che si è potuto scegliere, i genitori avevano tenuto tendenzialmente i propri figli a casa, soprattutto delle superiori, anche a causa di sfiducia a riguardo della questione trasporti.

Arriviamo ai giorni nostri: è di ieri la foto, inviataci da un nostro lettore, che testimonia la stessa identica situazione. Come abbiamo detto, arriva il bus, scatta la corsa ad accaparrarsi un posto a sedere tra studenti e lavoratori pendolari, molti rimangono a terra in attesa di mezzi successivi - e può passare anche un'ora. Le tratte con più alta frequenza sono quelle in direzione Corato, Ruvo, verso sud insomma.

Ora, posso capire che il tam tam mediatico dell'affaire "pasta al forno" possa essere più "intrigante", ma vogliamo ricominciare a parlare seriamente dei problemi delle scuole? Di pezzi di intonaco che si staccano dal soffitto cadendo addosso agli studenti, di mancanza di mezzi di trasporto (che altrove ha portato alla soluzione allucinante dei doppi turni), delle classi pollaio, di tutte le questioni che pare abbiano meno appeal mediatico perchè richiedono seri sforzi per risolverle? Sacrificheremo altro tempo dei nostri studenti in attesa di soluzioni tampone? La parola ai posteri.