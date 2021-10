Ricorso contro la bocciatura di un liceale andriese, il Tar conferma la sospensione cautelare

Nuova puntata del dibattimento tra la famiglia dello studente andriese di un Liceo cittadino che aveva fatto ricorso al Tar contro la bocciatura: dopo il dibattimento del 29 settembre scorso, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sezione Terza, ha accolto la domanda cautelare formulata nell’atto introduttivo e, per l’effetto, ha sospeso gli atti impugnati, cioè in particolare i documenti legati alla bocciatura dello studente.

Ricordiamo brevemente che nella precedente sentenza si leggeva che «stando a una prima delibazione, i motivi del ricorso appaiono non inattendibili, considerato che lo studente si è assentato un solo giorno nell’anno scolastico ed ha concluso il secondo quadrimestre con una media di voti non scadente; inoltre, la bocciatura scolastica non è stata preannunciata ai genitori dello studente, né è stato posto in essere un percorso preventivo di recupero scolastico»: erano queste le motivazioni con cui la sez. III del Tar Puglia aveva sospeso, e ora conferma la sospensione, del provvedimento di bocciatura di un liceale andriese, i cui genitori hanno fatto ricorso alla giustizia amministrativa, assistiti dagli avv. Michele Ursini e Stefania Campanile.



Per la trattazione di merito del ricorso è stata fissata l’udienza pubblica al 13 gennaio 2022.

Confermata dunque la misura cautelare che permette allo studente di frequentare la classe successiva, studente che nel frattempo ha cambiato istituto scolastico: il dibattimento di merito del prossimo gennaio dovrebbe dare una risposta definitiva.