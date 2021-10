Raddoppia la multa per chi occupa i parcheggi per disabili, lo sfogo: «Magari servirà agli incivili»

Buone nuove sul fronte della lotta agli incivili: nel decreto Infrastrutture, in vigore dal 12 settembre, la sanzione per chi parcheggia senza averne diritto sugli stalli riservati ai disabili raddoppia, arrivando a 168 euro. Ed è quello che sembra servire a tanti andriesi, avvezzi a lasciare le loro auto negli spazi riservati pur di non pagare il tagliando per la sosta a pagamento, come ci racconta un lettore esasperato: «Ho una limitazione motoria, non riesco a camminare bene, per cui da sempre ho il pass disabili esposto sul cruscotto. Ma ormai non serve a niente: infatti puntualmente, sia sotto casa sia in centro, trovo gli stalli tutti occupati (senza che le auto espongano il pass) e sono a volte costretto a chiamare i miei familiari per aiutarmi o con il deambulatore o addirittura, per tratti più lunghi, con la sedia a rotelle. Non ne parliamo di quanti poi parcheggiano anche agli angoli, davanti alle rampe di discesa, in doppia, tripla fila...ma questa è un'altra storia.

I momenti in cui mi sale più la rabbia sono quelli in cui mi accosto a chi ha parcheggiato sul posto riservato ed è rimasto in auto, gli chiedo di spostarsi e la risposta è "eh, che io un minuto devo stare, giusto giusto qua ti devi mettere?": questa è la cifra del "rispetto" che si ha nei confronti di chi ha bisogno di un'attenzione, di veder garantiti alcuni diritti basilari. Sono ben contento che il Governo abbia deciso di raddoppiare le multe, ma ora mi aspetto che venga applicato: magari servirà agli incivili per darsi "una regolata"».

In effetti la percezione è che siamo un popolo che ha bisogno di deterrenti: un diritto evidente, quello di parcheggiare in un posto che possa aiutare a non doversi spostare troppo a chi ha situazioni di fragilità, diventa motivo per un'alzata di spalle che evidenzia un menefreghismo totale, che a sua volta diventa la cifra di questa società. L'auspicio è dunque che le nuove regole in vigore col decreto Infrastrutture servano a dare almeno una piccola sterzata, ma lo ripetiamo come sempre: il rispetto deve partire da noi, non da multe e sanzioni. É questione di civiltà.