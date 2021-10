Rapinò un autotrasportatore sull’A14, arrestato pluripregiudicato andriese

Lunedì scorso, la Polizia Stradale di Bari, al termine di una complessa attività info-investigativa tesa a contrastare il fenomeno delle rapine con sequestro di persona ai danni di autotrasportatori in transito sulle arterie autostradali, su disposizione del G.I.P. di Foggia, ha dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un cittadino andriese pluripregiudicato, ritenuto responsabile - in concorso - del reato di rapina e sequestro di persona.



La complessa attività investigativa, coordinata dalla Procura di Foggia, è stata avviata a seguito di una rapina consumata nel dicembre del 2019 quando un autotrasportatore fu depredato, nei pressi del casello autostradale di Cerignola Est dell'Autostrada A/14, del suo carico di circa 20 tonnellate di farina di mandorle. Il carico, diretto in Francia, aveva un valore di circa 60.000 euro; la merce risulta particolarmente richiesta nell'ambito della produzione dolciaria.

Al termine delle indagini, sono state ricostruite le modalità della rapina e della condotta posta in essere dal pregiudicato arrestato; è stato accertato che l'uomo aveva svolto l'importante compito di "osservatore e bonificatore" del percorso effettuato dal mezzo, successivamente depredato da alcuni complici. Lo scopo principale era quello di scongiurare l'intervento delle forze di polizia.



Sono tutt'ora in corso ulteriori indagini volte ad individuare i complici dell'arrestato.