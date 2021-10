Ricominciano le quarantene, bambini e docenti di una sezione a casa nel 3° circolo “Cotugno”

Puglia: al via la Centrale Operativa Regionale di Telemedicina delle cronicità e delle reti cliniche Le foto

Ieri, in concomitanza con l’edizione 2021 del Forum Mediterraneo in Sanità, è stata presentato COReHealth, un progetto a supporto degli operatori delle reti di cura e soprattutto dei pazienti che, in aggiunta ai consolidati percorsi di cura, potranno usufruire