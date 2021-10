Salvarono anziano caduto in un pozzo, la Sindaca riceve 2 poliziotti: «Motivo di orgoglio»

Dopo aver ricevuto elogi da Parte del Questore della Provincia Barletta Andria Trani, Dott. Pellicone Roberto, il Sovrintendente Sebastiano Scarcelli e l'Assistente capo Pietro Riefolo, assieme al Dirigente dell'UPGSP, il Commissario Capo dott. Bruno Napoletano, sono stati ricevuti a Palazzo di Città dalla Sindaca avv. Giovanna Bruno e dal Presidente del Consiglio Comunale, dott. Giovanni Vurchio. Iniziativa voluta per ringraziare i poliziotti che, lo scorso 4 settembre, mettendo a rischio la propria incolumità, hanno tratto in salvo un anziano di 81 anni di Andria, dal pozzo di una abitazione.



«Questo episodio è motivo di orgoglio per la città: abbiamo un dovere nel dialogo con i cittadini - ha sottolineato la Sindaca Bruno - facendo capire cosa c'è dietro ogni gesto. Molte volte le Forze dell'Ordine sono il bersaglio preferito di tanti attacchi, invece dietro alla divisa c'è passione, abnegazione e senso di appartenenza. Un senso di attenzione nei confronti delle persone come dimostrato da questo salvataggio, compiuto fisicamente dai poliziotti ma grazie all'aiuto della comunità rappresentata da passanti e cittadini che si sono messi in moto. I due agenti, senza pensarci su, hanno messo in evidenza quello che incarnano con la divisa: non possiamo, dunque, ha concluso il primo cittadino, che rinnovare l'invito a fidarsi delle istituzioni. Tante volte ci sono cose che non vanno, ma bisogna fare attenzione a calibrare gli aspetti positivi da quelli negativi».