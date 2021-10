Incidente sul lavoro: cade in una vasca per la pigiatura dell’uva, 30enne perde la vita

Incidente sul lavoro questo pomeriggio quando erano circa le ore 17,30 all'interno di un'azienda agricola alla periferia della città. Un 30enne operaio della stessa azienda, epr cause in via di accertamento è caduto in una vasca per la pigiatura del vino.

Altri colleghi del giovane sarebbero subito intervenuti per estrarlo dalla vasca in attesa dell'arrivo dei sanitari del 118 che hanno tentato di rianimarlo attraverso un lungo massaggio cardiaco. Inutili i tentativi di rianimarlo.

Sul posto sono intervenuti gli agenti di Polizia di Stato che adesso indagano sull'incidente.