Incidente sul lavoro: Andria piange la morte di Nunzio

Un fascicolo d'inchiesta è stato aperto, a carico di ignoti, a seguito della tragica scomparsa di Nunzio Cognetti, l'operaio 30enne andriese caduto, ieri pomeriggio, in una vasca piena di mosto all'interno di un'azienda agricola dov'erano in corso le operazioni di vinificazione.

Una tragedia che segue quella avvenuta a Paola (Cosenza) e che ha fatto già 4 morti per esalazioni tossiche causate dal mosto d'uva.

L'ipotesi di reato è omicidio colposo con la violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. In fase di ricostruzione l'esatta dinamica dell'incidente avvenuto attorno alle ore 17.30 di ieri, 7 ottobre. A lanciare l'allarme furono i colleghi operai del 30enne che provarono a rianimarlo in attesa dell'arrivo dei sanitari del 118, ma invano.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche gli uomini dello Spesal per verificare la posizione lavorativa della vittima che stando ai primi accertamenti sembrerebbe regolarmente inquadrata.