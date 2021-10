Solo 550 grammi ma una forza da leonessa: la battaglia della piccola Arianna

Ci sono momenti nella vita che una persona non immagina come affrontare: uno di questi è la consapevolezza che a soli 6 mesi e pochi giorni di gravidanza, tua figlia ha deciso di venire al mondo. É la storia della piccola Arianna, nata 8 giorni fa ad Andria, con un peso di soli 550 grammi: prematura ma con una tenacia e un attaccamento alla vita da far venire i brividi.

Raccontiamo brevemente gli avvenimenti: una gravidanza iniziata subito con minacce, la mamma a riposo, cure, trattamenti, di tutto perchè la piccola che porta in grembo possa arrivare più in là possibile. Durante il weekend le avvisaglie di ciò che poi purtroppo accade nella notte tra domenica 3 e lunedì 4 ottobre: alla mamma di Arianna si rompono le acque e il papà, dopo aver atteso un'ambulanza per più di mezz'ora, la porta da solo in ospedale ad Andria dove la piccola nasce velocemente. Viene contattata subito l'equipe della Terapia intensiva neonatale di Foggia: una squadra arriva ad Andria, visita la piccola e la trasporta agli Ospedali Riuniti di Foggia, dove tutt'ora è ricoverata.

Rabbia, emozione, angoscia: i sentimenti che agitano i due neogenitori sono tantissimi, una girandola impazzita. Eppure papà Salvatore ci tiene a sottolineare: «La mia bambina è un piccolo miracolo! L'ho vista attaccata a tubicini spessi come un filo di cotone, e così è lei: fragile ma già coraggiosa».

Così stringiamoci tutti in un abbraccio che porti ad Arianna e alla sua famiglia la forza che servirà nei prossimi mesi per andare avanti: ogni giorno sarà una conquista.