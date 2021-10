Operatori sanitari non vaccinati, la Asl Bat stringe il cerchio

Già poco meno di due mesi fa avevamo segnalato il giro di vite che la Asl Bat si accingeva a mettere in atto nei confronti degli operatori non vaccinati, alcuni dei quali erano stati messi in ferie forzate. Ora si fa un passo in avanti, con una commissione che sta lavorando specificamente sulla questione: in tutta Italia sono già centinaia i provvedimenti emessi per la violazione dell'articolo 4 del decreto legge numero 44 del 2021, cioè per l'inosservanza dell'obbligo vaccinale anti covid per il personale sanitario.

Per lo stesso decreto, tutte le strutture sanitarie hanno dovuto inviare alle Regioni gli elenchi dei nominativi dei dipendenti proprio al fine della vaccinazione obbligatoria.

Dagli elenchi regionali pugliesi risulta che circa 25 dipendenti sanitari della Asl Bat non si sono sottoposti a vaccino anti covid come da protocollo: gli stessi, che chiedevano esenzione dal vaccino, sono stati invitati, da parte della commissione istituita ad hoc a fine settembre al fine di valutare i casi, a presentare idonea documentazione originale su cui si basava la richiesta di non sottoporsi al vaccino.

Dei 25 solo in 15 hanno fornito documentazione. La Commissione si è quindi riunita per valutare i singoli casi e di questi solo a una persona è stata validata l'esenzione. Gli altri invece sono stati invitati a vaccinarsi, in particolare due sono stati invitati dalla commissione e quindi dalla Asl Bat e dal dipartimento di prevenzione della Asl Bat a sottoporsi a vaccino "in ambiente protetto", ma non si sono fatti avanti.

Ricordiamo che solo nel caso venga provato un “accertato pericolo per la salute”, causa particolari condizioni cliniche dell’individuo, la vaccinazione può essere rimandata o esclusa. In mancanza di questi requisiti nessun operatore sanitario potrà essere esonerato in quanto, come riportato dal decreto, la vaccinazione oggi: “costituisce requisito essenziale all’esercizio della professione”.

Questo, ad oggi, il resoconto relativo a coloro che hanno deciso di non sottoporsi a vaccinazione. Dopo questa prima verifica la commissione passerà a valutare i dipendenti sanitari delle strutture convenzionate con la Asl Bat, e in un secondo momento si procederà ad esaminare gli amministrativi della Asl Bat.

Dopo la segnalazione alla Asl di riferimento, partirà anche la segnalazione ai competenti Ordini professionali.

La vicina Asl Bari proprio in questi giorni ha sospeso circa una 70ina di dipendenti: come si legge nel provvedimento della direzione, i dipendenti non vaccinati vengono sospesi dal “diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o che implicano, in qualunque forma, il rischio di diffusione del contagio, e quindi dal servizio con privazione della retribuzione e di qualunque altro compenso o emolumento”. La sospensione resta valida, fino “all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021 o il diverso termine che la legge intenda prorogare”.

Al momento gli operatori sanitari ancora non vaccinati sono circa 36 mila in tutta Italia con picchi in Friuli Venezia Giulia (il 9% non è vaccinato), Emilia Romagna (il 7%), Puglia (il 6%) e Sicilia (il 4%).