Giovane Carabiniere andriese scompare per un male incurabile, parte la macchina della solidarietà

Un giovane carabiniere andriese ci ha lasciati ieri, mercoledì 13 ottobre, dopo una malattia durata sei mesi che lo ha strappato alla vita terrena. Natale Spada ha combattuto fino all’ultimo perdendo la battaglia contro il male incurabile. 28 anni e una passione per la divisa: aveva frequentato da poco il 139* corso Allievi Carabinieri presso la scuola di formazione di Iglesias, poi la breve esperienza presso il comando dei Carabinieri di Strongoli (KR) interrotta bruscamente dal sopraggiungere della malattia.

Natale era un giovane allegro, di compagnia, altruista, felice del suo lavoro: quella divisa l’aveva voluta da sempre. Orgoglioso di indossarla e di servire il suo Paese. Da tre anni era diventato anche papà della piccola Nicole. Un padre premuroso, fratello maggiore di un giovanissimo Agente di Polizia, figlio raggiante e compagno di tante persone che da ieri testimoniano stima e affetto nei suoi confronti.

Proprio l’amico e collega Daniel Zedda, di origini Sarde, con cui ha condiviso la scuola di formazione, ha dato il via ad una raccolta fondi in rete creata in aiuto della famiglia.

Un’iniziativa spontanea dell’amico e che ha sorpreso la famiglia stessa, ignara del gesto di solidarietà messo in atto e che sta mobilitando gente da tutta Italia: amici, militari e non.

I funerali del giovane carabiniere si terranno domani mattina, alle ore 10.30, nella chiesa Immacolata.

Alla famiglia giunga l’abbraccio della nostra redazione.

qui di seguito il link per partecipare alla raccolta fondi