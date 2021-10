Cade l'accusa della detenzione di armi per vendicare Vito Capogna: assolte le persone coinvolte

«Erano accusati di aver detenuto, in concorso tra loro, un fucile Kalashnikov AK47, nonché ulteriori cinque armi da guerra, al fine di vendicare la morte di Capogna Vito, avvenuta ad Andria il 25 luglio 2019, condotta aggravata dall’utilizzo del c.d. “metodo mafioso” ai sensi dell’art. 416 bis.1 c.p.

Per questo motivo, in data 8 giugno 2020, la Direzione Distrettuale Antimafia di Bari, richiedeva ed otteneva nei confronti di Capogna Valerio (difeso di fiducia dagli avv.ti Vincenzo Papeo e Vincenzo Desiderio), Capogna Cristina Antonia (difesa di fiducia dagli avv.ti Vincenzo Papeo e Francesco Di Marzio), D’Avanzo Vito Davide (difeso di fiducia dall’avv. Francesco Pollice) e Santovito Nicola (difeso di fiducia dall’avv. Fabio Bisceglie), l’emissione di un provvedimento cautelare custodiale.

A D’Avanzo Vito Davide e a Santovito Nicola erano contestate, altresì, le condotte di detenzione e porto in luogo pubblico di un’arma comune da sparo, sempre aggravate dall’utilizzo del metedoto mafioso.

All’esito del giudizio celebratosi dinanzi al Tribunale di Trani in Composizione Collegiale, all’udienza del 18 ottobre 2021, il Collegio ha assolto Capogna Cristina Antonia, D’Avanzo Vito Davide e Santovito Nicola dall’imputazione di detenzione del fucile Kalashnikov AK47, nonché ulteriori cinque armi da guerra per non aver commesso il fatto.

D’Avanzo Vito Davide e Santovito Nicola sono stati prosciolti, altresì, dall’accusa di detenzione e porto in luogo pubblico dell’arma comune da sparo perché il fatto non sussiste.

È caduto definitivamente il teorema della Procura DDA Bari, quindi, che quelle armi fossero destinate per vendicare l’omicidio di Capogna Vito, essendo stata esclusa dal Tribunale di Trani sia l’aggravante del metodo mafioso (art. 416 1 c.p.) che quella del nesso teleologico (art. 61 n. 2 c.p.) ».