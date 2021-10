Carenza personale medico 118 Asl Bt, la Fsi-Usae chiede l’intervento del Prefetto

Il segretario provinciale della Fsi-Usae, Antonio Matarrese, ha scritto al Prefetto della Bat per affrontare la problematica della carenza di personale medico del 118: «Con la presente si segnala la gravissima situazione della Carenza dei medici del 118 ASL BT, dettata dalle dimissioni di numerosi medici transitati alla medicina generale e gravata dall’idoneità per le scuole di Specializzazione Universitarie e della compatibilità ad essa connessa. Dal mese di novembre 2021, numerose postazioni del 118 saranno prive di personale medico determinando nel territorio della ASL BT ipotesi più che reale di interruzione di pubblico servizio in emergenza territoriale e non garantendo i Livelli Essenziali di Assistenza alla popolazione residente, ivi compreso le criticità delle patologie traumatiche stradali sia in ambito urbano, extraurbano ed autostradale.

E’ un problema che viene da molto lontano la cui soluzione non è mai stata presa in considerazione, una di queste è data dallo scarso numero di posti nelle scuole di specializzazione, dove invece bisogna fortemente investire tenuto conto del numero carente di medici perché la programmazione viene fatta non tenendo conto delle necessità dei Pronto Soccorso e del 118.

Pertanto, per quanto sopra, si chiede a S.E. il Prefetto della Provincia BAT di convocare con Urgenza il Governo Regionale e Ministero della Salute al fine di sanare legislativamente le incompatibilità dettate da una norma vetusta e di porre in essere tutte le misure necessarie al fine di prevenire morti per assenza di personale medico dell’emergenza territoriale».