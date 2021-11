Investito 22enne andriese da auto pirata, riporta grave trauma facciale

È stato in osservazione presso il pronto soccorso dell'ospedale Bonomo di Andria, in attesa del ricovero, il giovane 22enne andriese che nella serata di ieri ha evitato l'impatto con un auto mentre attraversava le strisce pedonali ma è caduto rovinosamente sull'asfalto riportando un grave trauma facciale. Il giovane è stato vittima di un'auto pirata che ha proseguito la propria corsa senza fermarsi per soccorrerlo. Con il volto insanguinato, senza mai perdere conoscenza, si è recato con le proprie forze nel vicino locale per ricevere un primo soccorso, nell'attesa dell'arrivo dei carabinieri.