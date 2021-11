Polizia di Stato, verifiche a tappeto del territorio: pioggia di controlli a persone e veicoli

Sondaggio Pd su strade da rifare, D'Ambrosio: «Tutto vero. Non siamo su scherzi a parte»

Politica

L'Onorevole andriese: «Sarebbe importante, e doveva già essere fatto, mettere da subito in moto i tecnici per comprendere le strade messe peggio e magari che hanno più urgenza di intervento anche in base al flusso di auto»