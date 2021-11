Agenti di Polizia Locale soccorrono 90enne sola in casa rimasta senza pane e senza acqua

Una insolita telefonata da parte di una 90enne sola in casa è giunta nel pomeriggio odierno al comando di Polizia Locale di Andria. L’anziana signora era rimasta sprovvista di acqua e di pane (l’essenziale per la sopravvivenza) e, nell’impossibilità temporanea di essere raggiunta dai propri cari, ha pensato di chiamare gli agenti della Polizia Locale. Spiegherà poi che non ha voluto chiamare un servizio a domicilio nel timore di ricevere visite poco gradite.



La donna ha così composto il numero trovato sull’agenda coi numeri utili lasciati lì in bella vista da suo figlio. Dall’altro lato della cornetta, un’agente della Polizia Locale che ha rassicurato la signora e si è messa in contatto con alcune colleghe in servizio viabilità. Sono bastati pochi minuti e, all’indirizzo dell’anziana signora sono giunte le due agenti di Polizia Locale che hanno portato alla stessa un fardello d'acqua ed un chilo di pane.



La donna ha accolto con gioia le due “Charlie's angel”. Sorrisi e foto ricordo hanno fatto seguito alle rassicurazioni da parte delle due agenti di Polizia Locale che non hanno esitato a ricordare alla signora la loro disponibilità ogniqualvolta ne avesse necessità.



Per tutti coloro che dovessero versare in situazioni di emergenza e urgenza, l’invito è quello a chiamare la Polizia Locale al 0883 290516 0883290517



Tra un po’, inoltre, fanno sapere dalla centrale operativa della Polizia Locale, dovrebbe partire un nuovo progetto contro le truffe e quindi a tutela degli anziani.