Coronavirus, in Puglia 224 nuovi contagi e un decesso

Nelle ultime 24 ore in Puglia sono stati registrati 224 nuovi contagi da coronavirus su 20.992 test eseguiti. Una persona è deceduta.

Questa la suddivisione per provincia dei contagi:

Provincia di Bari: 75

Provincia di Bat: 8

Provincia di Brindisi: 30

Provincia di Foggia: 28

Provincia di Lecce: 47

Provincia di Taranto: 32

Residenti fuori regione: -2

Provincia in definizione: 6

Attualmente risultano positive 3.139 persone; 146 quelle ricoverate in area non critica e 17 in terapia intensiva.

Dall’inizio della pandemia sono stati registrati 273.548 casi totali su 4.261.125 di test eseguiti; 263.565 le persone guarite e 6.844 i decessi.

Provincia di Bari: 99.743

Provincia di Bat: 28.469

Provincia di Brindisi: 21.695

Provincia di Foggia: 48.342

Provincia di Lecce: 32.090

Provincia di Taranto: 41.693

Residenti fuori regione: 1.009

Provincia in definizione: 507