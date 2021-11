Energia elettrica: occhio alle truffe. Sempre più segnalazioni di falsi operatori in città

Ennesima segnalazione, ieri mattina, di una nostra concittadina che si è imbattuta in un tentativo di raggiro messo in atto da un sedicente operatore "Enel" che, con fare disinvolto, le ha chiesto di esibire l’ultima fattura ed un documento d'identità, ha poi chiesto di fotografarli ed è qui che la signora si è prontamente allertata ed ha evitato di "consegnare" dati sensibili al falso operatore che invece avrebbe proceduto, con molta probabilità, alla sottoscrizione di un nuovo contratto con altra compagnia all'insaputa dell'utente.

Certamente non è la prima volta che sentiamo parlare delle truffe porta a porta, e molto spesso a scapito dei più anziani. Diverse volte, infatti, abbiamo sentito di sottoscrizioni immediate di contratti con nuovi gestori da parte di clienti ignari che hanno assecondato la richiesta dei truffatori di turno, mostrando la fattura agli stessi, e preparandosi ad una lunga e inaspettata trafila per sciogliere il contratto.

Il nostro utente, dopo essersi sincerato tramite il numero verde Enel che nessun operatore è tenuto a chiedere di poter visionare fatture o documenti, ha pensato bene di denunciare l'accaduto alle forze dell'ordine.

Il Gruppo Enel ha più volte precisato, anche alla nostra redazione, in altre occasioni che «non esistono controlli porta a porta, e i consulenti Enel, così come tutti i dipendenti dell’azienda, non effettuano alcun tipo di controllo sul risparmio energetico o sulla conformità dei contratti rispetto alle norme vigenti».

Per evitare situazioni spiacevoli, per controllare e verificare l’identità degli operatori, l’azienda Enel Energia invita a contattare il numero verde 800.900.860 per qualsiasi perplessità o richiesta.

Pertanto attenti, cittadini andriesi, “i truffatori sono più veloci della luce”.

Resta sempre valido l’invito a denunciare eventuali episodi anomali alle Forze dell’Ordine.