Chiara Maci alla scoperta della città federiciana

La food blogger, food influencer e conduttrice televisiva Chiara Maci approda nella città federiciana per una puntata della sua "nuova" edizione di un format super collaudato ovvero "L'Italia a Morsi".

Chiara ha visitato l'immancabile azienda di Giovanni Mucci ed è stata letteralmente conquistata dai colori e dai sapori dei mitici "tenerelli": non si è risparmiata neanche nelle sue stories dove ha dimostrato di aver super gradito la bontà dei bon bon al cioccolato con mandorle, nocciole e tante altre prelibatezze.

Con la sua troupe si è diretta poi verso l'antico frantoio Muraglia per un focus sul nostro oro verde di Puglia. In programma c'era anche una visita al bar De Lucia per l'assagino del tipico trenocelle: visita disdetta all'ultimo minuto per questioni di tempo. Chissà che non sia questo un valido motivo per far sì che la stessa possa tornare in città?!

A presto, Chiara, e grazie per la tua preziosa visita. Parlare del buono e del bello che si custodisce nelle nostre comunità fa sempre bene a chi in queste comunità ci vive e ci lavora con passione e dedizione.