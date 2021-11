​«La demedicalizzazione delle ambulanze 118 è deleteria e pericolosa per le realtà di periferia​»

Riceviamo e pubblichiamo la lettera della Segreteria "Fimmg settore 118 Bat " a firma del Dott. Mauro Ferrante, inviata all’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia BAT, che ha recepito e si è attivata coinvolgendo Prefettura, Procura, Sindaci della Provincia e a seguito della quale ha convocato la Conferenza dei Servizi.

La Asl Bat per limitare il fenomeno dello spostamento dei medici tra le postazioni 118 ha recentemente convertito le Automediche del 118 in Ambulanze Mike.

Lo scopo di questo articolo è solo quello di informare il cittadino, che in virtù del diritto alla salute, va tutelato a 360 gradi.

Ecco il testo integrale:

La presente per comunicare quanto segue.

Premessa:

Il Sistema Provinciale 118 della BAT è così costituito:

Centrale Operativa di riferimento Città Mezzi/PFM disponibili BARI Barletta 1 Automedica, 2 India Andria 1 Automedica, 2 India Trani 1 Automedica, 1 India, 1 PFM 118 (con servizio di radiologia e attività di laboratorio analisi garantito nei giorni feriali dalle 8 alle 20) Canosa di Puglia 1 Automedica, 1 India, 1 PFM 118 (con servizio di radiologia e attività di laboratorio analisi garantito nei giorni feriali dalle 8 alle 20) Bisceglie 1 Mike Minervino Murge 1 Mike, 1 India Spinazzola 1 Mike, 1 India FOGGIA Margherita di Savoia 1 Mike San Ferdinando di Puglia 1 India Trinitapoli 1 Automedica, 1 India

Leggenda:

Automedica: medico + infermiere + autista soccorritore

Mike: medico + infermiere + soccorritore + autista soccorritore

India: infermiere + soccorritore + autista soccorritore

PFM 118: Postazione Fissa Medicalizzata 118, cioè una postazione fisica, allocata all’interno di una struttura ospedaliera.

Sempre in provincia i Pronto Soccorso di Riferimento sono:

DEA di 1° livello del P.O. di Andria DEA di 1° livello del P.O. di Barletta PS del P.O. di Bisceglie

L’assetto provinciale di tutto il Servizio di Emergenza Urgenza 118 della Provincia BAT sta vivendo una criticità unica nella sua storia: la riduzione del proprio organico medico, fenomeno costante e progressivo nel tempo, e che ormai riguarda tutte le regioni italiane.

L’organico previsto dalla regione, per la Provincia BAT, prevede la presenza di 45 medici, 5 per ogni postazione medica.

Nell’anno 2019, a febbraio ed ottobre, i Pronto Soccorso di Trani e Canosa vennero chiusi e riconvertiti in Postazione Fisse Medicalizzata del 118, non rispettando quanto previsto dal DM 70/2015*.

Questa riconversione richiese l’impiego di altri 10 medici del 118 non previsti dalla pianta organica della regione, e ad oggi mai deliberati, ma che hanno in ogni caso portato a 55 il numero dei medici necessari.

Il nostro è un sistema che ormai da anni soffre per la carenza di organico; con la pandemia la situazione è degenerata, sia per l’incremento del numero di medici che lasciano il servizio, sia per il mancato ricambio generazionale, che vede i giovani medici preferire altre vie professionali.

La carenza di medici, inevitabilmente, sta causando una progressiva trasformazione delle ambulanze Mike in ambulanze India.

Altra causa di demedicalizzazione è lo spostamento dei medici in servizio nelle postazioni Mike sulle postazioni automedica e PFM, nelle quali la presenza del medico è inderogabile. Ciò si traduce in un ulteriore incremento dei mezzi 118 del territorio privi di medico a bordo.

La gran parte dei medici del 118, per limitare il fenomeno della demedicalizzazione e per garantire, contestualmente, la loro presenza su automediche e PFM, da anni effettua turni di lavoro supplementari, rinunciando sistematicamente ai dovuti riposi. Tale situazione diventa più drammatica in caso di malattia e con le ferie estive.

La ASL BAT, a sua volta, per rimediare a tale problema, ha messo in atto, per il tramite del suo referente Aziendale dott. Donato Iacobone, una strategia di compenso che si traduce nella mobilità del medico precario dalle postazioni Mike alle automediche ed ai PFM, lasciando senza copertura medica per innumerevoli turni, realtà piccole ma molto disagiate come Spinazzola e Minervino Murge, che distano rispettivamente 50 km e 33 km dal pronto soccorso più vicino (PS di Barletta) e Margherita di Savoia. Meno frequente è la demedicalizzazione della Mike di Bisceglie.

Come emerge dai tabulati della Centrale Operativa di Bari, gli interventi effettuati dai mezzi del SET 118, nel solo mese di settembre 2021, sono stati:

1967 per la Postazioni afferenti alla C.O Bari;

314 per le Postazioni afferenti alla C.O. Foggia (dato ricavato dalla media annuale del 2020, non essendo disponibili i dati di settembre 2021).

Il dato analitico distribuito per città è:

Barletta: 595

Trani: 299

Andria: 485

Bisceglie: 288

Canosa di Puglia: 149

Minervino Murge: 72

Spinazzola: 79

San Ferdinando di Puglia: 94 circa

Margherita di Savoia: 124 circa

Trinitapoli: 96 circa

Si consideri che i mezzi di soccorso vengono inviati in base alla propria operatività; quando un mezzo è già impegnato, le centrali operative mobilizzano le ambulanze disponibili dei paesi limitrofi. Sono frequenti, pertanto, interventi in territorio sia barese che foggiano.

NB: Nel conteggio non sono stati presi in considerazione tutte le operazioni di soccorso extra provinciali.

Conclusione: la demedicalizzazione delle Mike è deleteria e pericolosa per le realtà di periferia e mina fortemente la qualità dei LEA ai cittadini tutti e ancor più ai cittadini che nel proprio territorio non hanno alternative ospedaliere facilmente raggiungibili, affidando la propria salute esclusivamente al SET 118.

*(che invece prevedeva per i PS con accesso superiore ai 6000 la trasformazione in Punti di Primo Intervento gestiti dal Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di appartenenza).

Il segretario provinciale di settore FIMMG ES 118 BAT

Dott. Mauro Ferrante