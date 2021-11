Erano circa le ore 6 stamattina quando un'auto si è schiantata contro un palo dell'energia elettrica in via Bruno Buozzi finito a terra.

Per il conducente dell'auto, fortunatamente, solo ferite lievi. Sul posto sono intervenuti prontamente i tecnici dell'energia elettrica per mettere in sicurezza la zona e ripristinare il servizio interrotto nel quartiere in queste ore per via dell'incidente.

Sul luogo stamane anche tre pattuglie del nucleo di pronto intervento della polizia locale che hanno bloccato il traffico per permettere i lavori di ripristino dell'energia elettrica.