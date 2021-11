Riceviamo e pubblichiamo la lettera di una residente nei pressi della rotonda di via Corato, che lamenta il mancato funzionamento dell'illuminazione pubblica ormai da tempo: «Sono settimane che i lampioni intorno alla rotatoria di via Corato sono spenti. All'inizio abbiamo pensato che fosse per motivi di manutenzione, ma ormai abbiamo capito che semplicemente non interessa a nessuno. Già in estate la situazione era pericolosa perchè dalla rotonda passano tanti ragazzi extracomunitari a piedi o in bicicletta, che vanno verso le campagne: ma ora, in tempi di scuola, diventa rischioso anche per i nostri bambini e ragazzi, che fanno il tempo prolungato o progetti a scuola, attraversare queste strade in cui le auto arrivano a tutta velocità, senza rispettare le precedenze - figuriamoci i pedoni.

La poca luce che arriva proviene dai lampioni delle strade che convergono verso la rotatoria, ma poi una volta arrivati lì...il buio. A chi possiamo rivolgerci per ripristinare l'illuminazione? Chiediamo un po' di cura e attenzione data la particolare pericolosità del punto, per tutti noi».

Il problema della mancanza di illuminazione su strade pubbliche è strettamente connesso con questioni di sicurezza quotidiana: se già in situazioni "normali" gli automobilisti spesso sono poco inclini a rispettare alcune norme della strada, con scarsa visibilità si possono verificare incidenti ben più gravi.