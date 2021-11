Una persona è rimasta ferita in seguito a un incidente stradale che si è verificato questa mattina intorno alle 8 sulla strada provinciale 231, a circa tre chilometri dal centro abitato di Corato.

A scontrarsi, forse a causa di un tamponamento, sono stati tre veicoli che procedevano in direzione Corato: una Opel Corsa, una Volkswagen Tiguan e una Nissa Micra che ha terminato la sua corsa contro il muro di cemento sul ciglio della strada. Ad avere la peggio è stato un uomo, rimasto ferito in maniera non grave e trasportato all'ospedale Bonomo di Andria.

Sul posto i carabinieri di Andria, la polizia locale e le guardie campestri di Corato.