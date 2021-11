Ritorniamo a parlare di un tema sempre molto attuale, l'inciviltà di alcuni padroni di cani che abbandonano per strada le deiezioni degl amici a 4 zampe.

A scriverci è un residente nella zona di viale Istria stanco di questi comportamenti antigienici e irrispettosi: «Vorrei denunciare pubblicamente una situazione di indecenza e degrado che ormai si verifica ogni giorno da diversi anni sui marciapiedi: le deiezioni canine di enorme quantità appartenenti sicuramente a cane di grossa taglia che ogni giorno vengono lasciate all'imbocco di Via Bonomo angolo Viale Istria - Andria. La situazione è ormai insostenibile, sia per l'odore nauseabondo dell'aria e sia perchè compromette la viabilità dei pedoni che devono continuamente fare attenzione a non metterci i piedi dentro poichè si tratta di vere e proprie pozzanghere. Oltre tutto c'è da dire che tutta la via ormai da lungo tempo (complice la scarsa illuminazione) è diventata un vero e proprio vespasiano per cani.

Auspico che la mia segnalazione e la vostra pubblicazione possano servire al suo padrone per un atto di coscienza affinchè possa trovare altri modi per i bisogni del suo cane e possa servire anche agli organi comunali affinchè prendano provvedimenti di ordine igienico-sanitario».

Il problema riguarda tante strade, dal centro alla periferia: un paio di mesi fa, l'assessore Colasuonno aveva reso note alcune sanzioni comminate a padroni incivili "beccati in flagrante" senza il necessario per raccogliere le deiezioni: purtroppo l'appello alla collaborazione rivolto alla popolazione andriese non ha sortito ancora effetti significativi, viste le ripetute lamentele dei cittadini in tal senso.