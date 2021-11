Ancora un furto di olive sventato dalle Guardie Campestri in Contrada "Chiancarulo"

È stato sventato nel tardo pomeriggio di ieri, 16 Novembre, l’ennesimo furto di un quantitativo rilevante di olive nelle campagne andriesi, nella fattispecie in Contrada “Chiancarulo”. Particolarmente complessa la dinamica dell’intervento effettuato dalle Guardie Campestri di Andria, in quanto gli ignoti malviventi erano muniti di un motociclo per compiere l’ennesimo furto.

Alla vista della pattuglia del Consorzio, nel regolare giro di servizio, gli stessi si davano alla fuga con il loro mezzo, con l’effetto di provocare un inseguimento ravvicinato che ha procurato in alcune fasi anche un contatto tra i due mezzi interessati.

Visti alle strette, gli ignoti malviventi, per agevolare la loro fuga, sono stati costretti a liberarsi della refurtiva, abbandonandola sulla strada interpoderale per poi dileguarsi nelle zone circostanti.