Brutta disavventura, ieri sera, per un 40enne andriese che, attorno alle ore 21 si è imbattuto in un incidente avvenuto per colpa di una grossa buca che ha causato lo scoppio di una ruota sulla provinciale 231 in direzione Corato sotto il ponte della tangenziale di Andria.



Il guidatore ha pensato di chiamare la Polizia Stradale per ricevere assistenza ma la sua richiesta è stata girata alla Polizia Locale la quale, impegnata in altre constatazioni di sinistri stradali (nella giornata di ieri le pattuglie del Nucleo di pronto intervento della Polizia Locale sono intervenute in 4 incidenti), ha consigliato allo sventurato cittadino di chiamare la Polizia Provinciale.

Un rimpallo di responsabilità ed una perdita di tempo, oltretutto in un luogo buio, sotto la pioggia, sul bordo della strada e con il rischio che qualcuno potesse investire l'uomo che chiedeva solo l'intervento delle forze dell'ordine per poter mettere a verbale quanto accaduto.

Inutile svelare la conclusione di questa breve storia triste: l'uomo, con l'autovettura in panne, una ruota anteriore scoppiata ed una posteriore malmessa, ha atteso invano l'arrivo delle forze dell'ordine. Adesso toccherà ricorrere ad un avvocato per relazionare quanto accaduto agli organi competenti.

Le buche stradali restano un incubo non solo per gli automobilisti andriesi: quando il manto stradale si trasforma in un campo di battaglia l’incidente è sempre in agguato ed il pericolo è fuori controllo sia per il guidatore del mezzo che si imbatte nella buca che per gli altri automobilisti che sopraggiungono. L’automobilista che subisce un danno a causa di una buca può presentare denuncia, nel caso specifico alla Provincia, ente proprietario della strada in questione, ma deve altresì dimostrare la connessione tra il problema del manto stradale e il danno subito. È, quindi, importante contattare le forze dell’ordine per verbalizzare l'accaduto, ma quando le forze dell'ordine non arrivano che succede?!